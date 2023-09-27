В Сети обеспокоены состоянием здоровья Джастина Бибера. Все из-за видео, на котором его успокаивает Хейли Хейли и Джастин Бибер: Фото: Getty Images Джастин Бибер не раз признавался в интервью, что страдал депрессией. «Я так много пережил в своей жизни. Я понял, что мне нужно пройти через серьезное исцеление, чтобы добраться до места, где я мог…

Звезда фильма «Кудряшка Сью» Элисон Портер вышла замуж Фото: кадр из фильма «Кудряшка Сью» Звезда фильма «Кудряшка Сью» Элисон Портер вышла замуж! 41-летняя актриса, известная своей ролью в популярной комедии, связала себя узами брака с Джастином Де Вера, с которым они знакомы с самого детства. Поздравляем! Элисон Портер…

Хит с большой буквы: DJ SMASH выпустил трек, посвященный городу Пермь Сегодня состоялась долгожданная премьера! У DJ SMASH вышла новая песня, которую он посвятил родному городу. Теперь у жителей Перми есть собственный гимн. DJ SMASH выпустил трек под названием «Гимн: Любимая Пермь». В этом году, 4 мая, городу исполняется 300 лет…

«В северной, центральной и южной частях города»: в Минобороны РФ заявили об освобождении ещё трёх кварталов Артёмовска Российские штурмовые отряды овладели ещё тремя кварталами Артёмовска, заявили в Минобороны РФ. В предшествующие дни ведомство также сообщало об освобождении как минимум четырёх кварталов города. Как отметили в оборонном министерстве, штурмовым подразделениям оказывали поддержку воздушно-десантные войска и подразделения Южной группировки…

«Важно услышать ваше мнение, как складывается обстановка»: Путин посетил штабы российских войск «Днепр» и «Восток» Владимир Путин провёл совещание с военными в ходе посещений штаба группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении и штаба Национальной гвардии «Восток» в ЛНР, заявили в Кремле. В штабе «Днепра» глава государства заслушал доклад о ситуации на Херсонском и Запорожском направлениях.…

«К свисту пуль привыкаешь быстро»: тяжелораненый доброволец полз на руках четыре километра через заминированное поле Прошлой осенью 44-летний доброволец из Калининграда в зоне СВО получил тяжёлое ранение и попал в окружение. Но мужчина не сдался. Три дня без воды и еды он укрывался от украинских военных в дренажном коллекторе, а затем прополз на руках больше…

Гильдия сценаристов Америки проголосовала за забастовку С 1 мая Гильдия сценаристов Америки может начать забастовку — такой поворот возможен, если переговоры организации об условиях труда с Альянсом продюсеров кино и телевидения не принесут ей желаемых результатов. Как пишет Deadline, Гильдия провела голосование среди своих…

Южнокорейская поп-группа Blackpink стала рекордсменом по просмотрам на YouTube. Они обогнали даже Джастина Бибера Музыкальная южнокорейская группа Blackpink установила рекорд Гиннесса по количеству просмотров на YouTube. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на управляющую компанию музыкантов YG Entertainment. Музыкальная группа Blackpink. Фото: Getty Images По данным на 10 апреля, общее число просмотров видео…

Я женщина, я умею рычать: Кэти Перри в леопардовом платье Кэти Перри опубликовала новое фото в любопытном образе (уверены, что тебе он понравится). Кэти предстала перед подписчиками в платье с леопардовым принтом. Волосы звезда предпочла оставить распущенными, а весь образ дополнила ярким макияжем. Что тут сказать? Прекрасный выход! Еще больше…

Дженнифер Лопес в платье, в котором невозможно остаться незамеченной Дженнифер Лопес активный пользователь соцсетей. Актриса опубликовала новое фото на странице своего блога. Перед подписчиками певица предстала в голубом платье. Образ знаменитость дополнила крупными серьгами. Также нельзя не отметить макияж голливудской звезды, который гармонично подчеркнул аутфит Дженнифер. Кстати, недавно Лопес…

На горизонте лето: в регионах подготовили разные форматы отдыха и оздоровления детей В предстоящие летние каникулы школьников ждет не только отдых, но и интересные образовательные и развивающие мероприятия: туристские, научные, творческие, патриотические, краеведческие, волонтерские и многие другие. Какие форматы отдыха и оздоровления предложат ребятам в регионах страны? Что ждут от летнего отдыха…

В Подмосковье с 1 сентября 2021 года оформили более 400 тысяч «Пушкинских карт» Фото: Министерство культуры и туризма Московской области В Подмосковье с 1 сентября 2021 года оформили более 400 тысяч «Пушкинских карт», сообщает Министерство культуры и туризма Московской области. Участниками программы в Московской области является более 370 учреждений культуры, среди которых 27…

В Туве завершился прием заявок на участие в программе «Земский учитель» Фото: Министерство образования Республики Тыва В Туве завершился прием заявок на участие в программе «Земский учитель», сообщает Министерство образования Республики Тыва. Всего в этом году в регионе на участие в конкурсном отборе по восьми вакантным должностям в рамках программы «Земский…

Актёр Михаил Филиппов уволился из Театра имени Маяковского Народный артист России Михаил Филиппов написал заявление об увольнении по собственному желанию после 50 лет службы в Московском академическом театре имени Владимира Маяковского. РИА Новости Артист сообщил, что решение не является спонтанным, а «зрело в течение всего этого сезона». Филиппов…

Постановщик Анатолий Шульев назначен главным режиссёром Театра имени Вахтангова Главным режиссёром Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова стал Анатолий Шульев. РИА Новости © Владимир Федоренко Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минкультуры России. «18 апреля директор Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок и директор департамента…

Памятник Мейерхольду откроют в Александринском театре Памятник Всеволоду Мейерхольду откроют в мае во дворе Новой сцены Александринского театра в Санкт-Петербурге. Открытие состоится в рамках фестиваля «Новая Х», посвящённого юбилею сцены. © Wikimedia Commons/Public Domain Фестиваль в честь десятилетия Новой сцены Национального драматического театра России стартует 12 мая…